Başkan Yılmaz: Balıkesir’e hizmet etmek büyük bir onur

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kent Konseyi’nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Balıkesir’e hizmet etmenin büyük bir onur ve gurur olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz “Kent Konseyimiz çalışmalarıyla şehrimizde önemli bir demokrasi başlattı. Birlikte Türkiye’ye ışık tutan örnek işler yapıyoruz.” dedi.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Balıkesir Kent Konseyi’nin 4. Olağan Genel Kurulu büyük bir katılımla Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Balıkesir Kent Konseyi 2022 Yılı Faaliyet Raporu sunumuyla başlayan toplantıda, Balıkesir tanıtım filmi ve Yaşayan İnsan Hazineleri Belgeseli de gösterildi. Gösterimlerin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“Çalışmalarımızla fark yaratıyoruz”

Yerel yönetimlerin; yönetim ve karar alma süreçlerinde demokrasi ve katılımcılığı işletmek adına yaptıkları çalışmaların başında Kent Konseylerinin geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Amacımız; ekonomiden kalkınmaya, sosyal hayattan akademiye şehrimize değer katacak her alanda mayasının Balıkesirlilerin tuttuğu kararlar ve çalışmalar ile kentin yönetiminde hemşehrilerimize çalışma alanı açmak. Şehrin sakinlerinin sahip çıkmadığı bir karar ya da yönetim mekanizmasının başarıya ulaşması mümkün değildir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ülkemizdeki diğer Kent Konseylerine fark yaratacak şekilde öncü ve rehber duruma gelmemizin arkasındaki isim olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

“İyi niyet ve samimiyetle başarıya gidiyoruz”

Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte şehrin değerlerini, potansiyelini tanıtmak amacıyla ortak bir sesle çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “3 Ekim Dünya Habitat Günü’nü hep birlikte şehrimizde düzenledik. Şehrimize özgüven aşılamak istiyoruz. Şehrimizin; seveni, gönüllüsü çok fazla. Katılımcı belediyeciliği çok önemsiyoruz. İyi niyet ve samimiyetle başarıya gidiyoruz. Kent Konseylerimiz şehrimizde ihtiyaç duyulan her konuda; Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Valiliğimiz, Vakıflarımız ile kontak kurarak çözüm getirebiliyor. Kültürel belediyeciliğe önem veriyoruz. Gençlerimizin sevdiği sanatçıların konserlerini düzenliyor, Skate Parklar oluşturuyor, ders de çalışabilecekleri gençlik merkezleri açıyoruz. Sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik ve hizmet belediyeciliğinin gereklerini en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Doğamıza ve sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye ışık tutan örnek işler yapıyoruz”

Hizmetlerini samimi bir şekilde tüm daire başkanlıkları, 7 bin 800 personel, 12 şirket ve BASKİ ile beraber gece-gündüz yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Her zaman söylüyorum; Balıkesir’e hizmet etmek onurdur, gururdur. Çok meşakkatli bir yolumuz var daha çok çalışmamız gerekiyor. Kent Konseyimiz çalışmalarıyla şehrimizde önemli bir demokrasi başlattı. Birlikte, Türkiye’ye ışık tutan örnek işler yapıyoruz. Ne kadar güçlü olduğumuzu hep birlikte dile getiriyoruz. Kent Konseyi bunun en önemli mekanizması. Şehrimize sahip çıktığınız için şehrin konuşanı, şehrin dertleneni olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadim şehir Balıkesir’in kültüründen sanatına, geleneğinden folklorüne emek veren isimler; Fatma Erdil, Emine Keskin, Orhan Gürpala, Korkut Billurcu, İsmail Kurtlak, Evren Ertürk, Dursunbey Barana Derneği ve Rafet Topalak’a “Şehir Şükran Beratı” takdim edildi.