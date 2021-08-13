Başkan Yılmaz, Ayvalık’a verdiği sözü tuttu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık’a verdiği sözü tutarak 2 adet Balıkçı Barınağı yapımı için çalışmaları başlattı. Ayvalık Belediyesi ile birlikte hazırlanan projenin zemin etüt çalışmaları bugün başlatıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ayvalık’ta gerçekleşen şiddetli fırtınanın ardından, bölgede Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte yaptığı incelemeler sonrasında Balıkçı Barınağı yapılması sözü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sözünü tuttu. Ayvalık’a; bir büyük, bir de küçük olmak üzere 2 balıkçı barınağı yapılması amacıyla zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön planda tutularak yapılacak olan balıkçı barınakları; halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerini taşıyacak. Setur Mevkiine yapılacak olan Büyük Tekne Barınma Alanı’nda aynı anda 10-50 metre uzunluğunda 85 tekne yer alabilecek. Küçük Tekne Barınma Alanı’nda ise; 4-10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek.

“Büyük ve Küçük Tekne Barınakları Projesi” için sondaj çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Mayıs ayında gerçekleşen fırtınada, Ayvalık’taki balıkçılarımız ve tekne sahiplerimiz büyük sıkıntı yaşamıştı. Bakanımızı buraya davet ettik ve çok kısa bir süre içerisinde hem Ayvalık Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi proje altyapısını birlikte hazırladık, ilgili bakanlıklarımız kabul etti. Şu anda zemin etütleri başlangıcını yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde hem şu anda marina olarak kullanılan yerin yanında hem de Yunus Emre Parkı yani Cunda Köprüsü’nün ayağının altında 2 tane barınak yapılacak. Zemin etütleri başlangıcını Karayollarımız, proje etüt koordinasyonumuz ve ilgili Bakanlıklarımızla beraber yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde Ayvalık’ımızı böyle bir hizmete kavuşturacağız. Bölge insanı tarafından beklenen bir hizmetti. Bunu Mesut Başkanımızla beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Balıkçı barınaklarının, Ayvalık için olması gereken yatırımlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Bu konudaki taleplerimizi dile getirdik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bu konuya kayıtsız kalmadı. Bugün burada projenin birinci ayağı olan zemin etütlerine başlandı. Bu konuda Ayvalık halkı adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.