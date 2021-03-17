Başkan Yavaş’tan 18 Mart mesajı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarını korumak için şaha kalkan bir milletin bağımsızlık aşkı uğruna ibret verici kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Başkanımız Yavaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini vurgulayarak “Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir. Bugüne kadar bu destanı gelecek nesillere aktarmak, ecdadımızı unutturmamak adına Çanakkale Şehitlere Vefa gezilerimiz ile 4 bine yakın vatandaşımızı Çanakkale’ye götürdük. Gezici müzeler, tiyatro oyunları ile bu şanlı destanı vatandaşlarımıza hatırlattık. Bu yıl pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık” dedi.

Başkanımız Yavaş, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı zaferin 106. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek; “Ecdadımız tarafından tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, vatan topraklarını korumak için şaha kalkan bir milletin bağımsızlık aşkı uğruna ibret verici bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir. Konu vatan ve bağımsızlık olduğunda, gerisinin teferruat olduğunun en büyük ispatıdır. Bu zafer, aynı vatanda yaşayanların tek bir vücut, tek bir beden olduğunun resmidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesidir. Dünyada bir emsali daha bulunmayan, yüce milletimiz ile kahraman ordumuzun büyük fedakarlıklarla kazandığı bu zaferin önemi gençlerimize ve gelecek nesillere yeterince anlatılmalı, gazi ve şehitlerimiz rahmetle, saygıyla, minnetle yad edilmelidir. Bugün ve gelecekte de ihtiyaç duyulduğunda mukaddes vatanımızın korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için aynı mücadeleyi vereceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ecdadımızın geçmişte vermiş olduğu mücadeleyi millet olarak çok iyi idrak etmeli ve gelecek nesillere bu bilinci ve kutsal değerlerimizi aktarmalıyız. İstiklal Marşımızın kabulünün de 100. Yılı bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferine ayrı bir anlam kattı. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.