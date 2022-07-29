Başkan Uysal’dan Tayfun Canlı’ya ziyaret

Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Balıkesir’in Edremit ilçesinde Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’yı ziyaret etti.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal bir dizi program ve ziyaret için Edremit Körfezi’ne geldi. Başkan Uysal, Edremit Belediyesi’ni ziyaret ederek Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı ile görüştü.

Ziyarette turizm alanında ki yatırımlar başta olmak üzere belediye faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Edremit Körfezi’ne gerçekleştirdiği programda kendine ev sahipliği yapan Edremit Belediyesi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’ya teşekkür etti.

Başkan Uysal, Edremit Körfezi’nin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, CHP’li belediyelerin yaptığı başarılı çalışmalarla turizmde çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını ifade etti. Karşılıklı diyalog ve işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Başkan Selman Hasan Arslan adına Başkan Uysal’a ziyaret için teşekkürlerini sundu.