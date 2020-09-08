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Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

98 YIL ÖNCE, TAM 797 GÜN İŞGAL ALTINDA KALAN BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE, AK PARTİ EDREMİT İLÇE TEŞKİLATI BAŞKANI EKREM UMUTLU BİR AÇIKLAMADA BULUNDU.

BALIKESİR 08.09.2020, 16:00
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Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

98 yıl önce, tam 797 gün işgal altında kalan Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ekrem Umutlu bir açıklamada bulundu.

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’nci yıl dönümü nedeniyle AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ekrem Umutlu, yönetim kurulu adına yazılı bir açıklama yaptı. Vatanın bir karış toprağını dahi düşmanlara vermemek için canlarını vererek şehadet şerbeti içen tüm şehitlere rahmet dileyen başkan Umutlu, “Edremit 797 gün işgal altında kaldıktan sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelede Kaymakam Şehit Hamdi Bey ve vatanseverlerin mücadelesi sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu ve özgürlüğüne kavuştu. Atatürk komutasındaki kahraman ordumuzun, 98 yıl önce bugün vatan topraklarından düşmanı tamamen temizleyerek elde ettiği zaferle ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuş, Anadolu coğrafyasında laik, demokratik ve çağdaş bir cumhuriyetin kurulmasını sağlayacak olan süreci başlatmıştır. 9 Eylül günü, şanlı tarihimizde yalnızca Edremit’imiz ile İzmir’in kurtuluş günü değil, vatan topraklarımızın düşmanlardan tamamen kurtulduğu gündür. Bizlere bu günü hediye eden, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, büyük bir inanç ile vatan topraklarının bir karış toprağını dahi düşmana teslim etmemek için gözlerini kırpmadan canını veren tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Güzide ilçemiz Edremit’in kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

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