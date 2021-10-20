Başkan Tosun’a hasat ve seçim ziyareti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde zeytin hasadının başlaması dolayısıyla kooperatif yetkilileri Belediye Başkanı Tolga Tosun’u ziyaret ederek bilgilendirdi.

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde su tipi zeytinin hasadına başlandı. S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır ve Yönetim Kurulu Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’u makamında ziyaret etti. Kooperatif yetikilileri Edincik’te başlayan zeytin hasadı hakkında Başkan Tolga Tosun’a bilgi verdiler. Başkan Tolga Tosun “İnşallah bu yılda zeytin üreticilerimiz istedikleri fiyata ulaşabilirler. Bölgemiz ekonomisine çok önemli katkıları olan Zeytin üreticimizin her zaman yanındayız” dedi.

Bandırma’da 593 göçmen oy kullanacak

Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Bülent Aygün,14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak olan Parlemento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bandırma’ya sandık getireceklerini ve 593 kişinin oy kullanacağı belirterek seçimlerin detayları hakkında Başkan Tolga Tosun’a bilgi verdi. Ziyaret sonunda Bal-Göç Dernek Başkanı Bülent Aygün geçmiş dönem seçimlerde vermiş olduğu destekler için Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a teşekkür ederek plaket takdim etti.