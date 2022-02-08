Başkan Tosun, en başarılı Belediye Başkanları arasında yer aldı

Bir Araştırma Şirketi tarafından yapılan " En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları" anketinde 20 Belediye Başkanı arasında Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun 6. sırada yer aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı araştırmasında yüzde 59,8 ile yine zirvedeki yerini korudu.

2020 ve 2021 yılında yapılan araştırma ve anket çalışmalarında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 2022 yılında da en başarılı Belediye Başkanları arasında yer aldı.

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından 20 Büyükşehir ve bunlara bağlı yerleşim yerlerinde SMS online mülakat yöntemi ile yapılan ankette 225 bin veri işlendi.

Söz konusu çalışmada yüzde 59,8 ile 6’ıncı sırada yer alan Başkan Tolga Tosun; “Bizlere teveccüh gösteren, son 3 yılda yaptığımız çalışmaları takdir eden, sevgisini ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz kıymetli hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadan, siyaset değil hizmet üretmek için çalıştık. Allah’ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle Bandırmamıza en iyi ve güzel hizmetleri kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.