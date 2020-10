Başkan Pazan, ragbi için Balıkesir’de

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Balıkesir’de Spor İl Müdürü Lokman Arıcoğlu’nu ziyaret ederek ragbi sporu ve branşın gelişmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ragbi Federasyonu Başkanı Pazan, Spor İl Müdürü Arıcoğlu ile bir araya geldi. Ragbi sporu ve branşın gelişmesi hakkında görüşülerek, tesislerimizin durumu ve yapılan spor branşlarımız hakkında bilgiler verildi. Popüler branşların dışında yeni spor branşları ile de çalışmalarına devam etmek istediğini belirten İl Müdürü Arıcıoğlu, “Spor kulüplerimiz, federasyonlarımız, spor camiamızın her ferdi bizler için çok önemli. Üretilecek her proje, gelecek her öneri bizler için çok anlamlı. Özellikle spor kulüplerimiz ve okul sporlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi yeni spor branşları ile tanıştırmak istiyoruz. İnşallah Pandemi döneminin ardından yeni dönemde Beyzbol ve Ragbi branşlarında takımlar oluşturarak çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Ragbi Federasyonu ile de birlikte yapacağımız çalışmalarla, sporcularımızın Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum” dedi. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan; Balıkesir ilinde branşın yaygınlaşması ve çalışmaların başlaması için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirttiler.