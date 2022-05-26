Başkan Orkan’dan millet Kıraathanesi’ndeki gençlere ziyaret

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi gençlerin uğrak noktası oldu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da Millet Kıraathanesi’ni kullanan gençleri ziyaret etti.

Karesi Belediyesi toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi’ne akın ediyor.

5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi’ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor.

Başkan Orkan’dan ziyaret

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi’ne Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da ziyarette bulunarak, gençlerle bir araya geldi. Gençlere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Orkan, Karesi’ye böyle bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Orkan, “Biz gençler için neler yapabiliriz diye hep bunun çabasındayız. Karesi Millet Kıraathanesi gençlerimizin uğrak noktası oldu. Özellikle üniversite öğrencilerimiz buradan faydalanıyor. Karesi Kent Konseyimiz var. O artık öğrencilerimizi birleştirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir yer. Yetmediği için onun yanında bir bina aldık. Orayı restorasyonuna başladık. İnşallah en kısa zamanda onu da bitirdikten sonra gençlerimize yeni bir yer daha açmış olacağız. Biz istiyoruz ki hem gençlerimiz hem çocuklarımıza da bir faydamız olsun” dedi.