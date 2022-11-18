Başkan Orkan, muhtarları yatırımlar konusunda bilgilendirdi

Karesi Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ile bir araya gelen Başkan Dinçer Orkan, muhtarlarla istişarelerde bulundu. Toplantı sonunda dernek üyeleri Başkan Orkan’a muhtarlara verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdiler.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Karesi Millet Bahçesi’ndeki Logo Kafe’de düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Orkan, ilçeye yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Toplantıda Atatürk, Karesi, Hacıismail, Vicdaniye ve 2. Oruçgazi Muhtarlarının doğum gününü kutlayan Başkan Okan’a bir sürprizde muhtarlar yaptı.

Muhtarlardan sürpriz

Karesi Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Temiz, Başkan Orkan’a muhtarlara verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi vererek sürpriz yaptı. Karesi Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu da dile getiren Muhtar Temiz, gerek telefon açtıklarından gerekse belediyeye gittiklerinden kendilerine gösteren ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Orkan’da muhtarlara temenni ve dileklerinden ötürü teşekkür etti. Muhtarların vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Orkan, muhtarların vatandaşların sesi olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda doğum günü olan muhtarlar için pasta kesilirken, Başkan Orkan’a teşekkür plaketi takdim edildi.