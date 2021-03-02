Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle ziyaretleri yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte kırsal Şamlı, Halkapınar, Karabeyler, Karakol ve Fethiye Mahalleleri’nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Orkan son olarak AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Başkan Orkan ve Hocaoğlu, kırsal Şamlı, Halkapınar, Karabeyler, Karakol ve Fethiye Mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelilerin taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi’nin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini söyledi.

Mahallelerin ihtiyaçları tespit edildi

Başkan Orkan ve Hocaoğlu ilk ziyaretlerine Şamlı Mahallesi’nden başladı. Mahalle Muhtarı Zafer Çakan ile birlikte mahallenin doğrultusunda incelemelerde bulunana Başkan Orkan daha sonra Halkapınar Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Adem Durmaz ve vatandaşlar ile bir araya gelen Orkan, mahalle çocuklarına hediyeler verdi. Başkan Orkan ziyaretlerini Karabeyler Muhtarı İsa Gövenç, Karakol Mahallesi Muhtarı Ahmet Muslu ve Fethiye Mahallesi Muhtarı İrfan Çakıcı ile bir araya gelerek sürdürdü.