Başkan Orkan deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdürdü

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği deprem bölgesinde ziyaretlerinin sürdürdü. Başkan Orkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Hatay’da incelemelerde bulundu.

Karesi Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bugüne kadar seferber oldu. Burada depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere deprem bölgesine giden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ziyaretlerini ikinci günde sürdürdü. Gaziantep Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ı ziyaret eden Başkan Orkan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Orkan, daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın koordinatör olarak görev aldıkları Osmaniye’ye gitti. Vali Şıldak ve Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Orkan daha sonra Osmaniye’de gören yapan Balıkesir ekipleriyle bir araya geldi.

Orkan son olarak ise depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’a hareket etti. Burada ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Orkan, ekiplere de kolaylıklar diledi. Orkan, “Hatay’da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte incelemelerde bulunduk. İhtiyaçlar için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Zaman hep birlikte elimizden gelen gayreti gösterme zamanı. Milletimizin fedakarlığı, devletimizin gücüyle yaralarımızı hızlıca saracağız” dedi.