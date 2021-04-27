Başkan Orkan Çay Mahallesi’nde

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Başkan Orkan bu kapsamda son olarak Çay Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Geçtiğimiz gün Vicdaniye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son olarak Çay Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşın istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Orkan, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Orkan, ziyaret ettiği vatandaşlara hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunurken, yol üzerindeki vatandaşlarla da sohbet ederek sorularını aldı.

Karesi ’de yapılacak hizmetlerle ilgili sürekli olarak muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orkan, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

İlçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Projelerle Karesi’nin yükselen bir değer haline geldiğini belirten Orkan, çalışmaları vatandaştan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi.