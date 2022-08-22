Başkan Himam’dan doğal gaz müjdesi

Balıkesir’in Gömeç ilçesi de 2023 yılında doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bu müjdeli haberi Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam verdi.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın çabalarıyla Gömeç in doğal gaz arzının sağlanması projesi hem BOTAŞ hem de AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş yatırım planlarına alındı.

Hali hazırda yapım işi süren Burhaniye - Ayvalık BOTAŞ iletim hatlarının tamamlanması beklenmeden, AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş tarafından dağıtım hattı çalışmalarına Eylül içerisinde başlanacak.

Başlangıç olarak Afet Evleri, TOKİ ve Gaffar Okkan parkı çevresinin doğal gaza kavuşması planlanmakta. Başkan Mehmet İrem Himam " 2023 yılı Ocak ayında BOTAŞ tarafından boru hatlarının gaz arzına hazır hale getirilmesinin ardından 2023 yılı ilkbaharında halkımızın doğal gaz konforuyla tanışmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.