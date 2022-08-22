banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Başkan Himam’dan doğal gaz müjdesi

Balıkesir’in Gömeç ilçesi de 2023 yılında doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bu müjdeli haberi Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam verdi.

BALIKESİR 22.08.2022, 09:07
Başkan Himam’dan doğal gaz müjdesi

Balıkesir’in Gömeç ilçesi de 2023 yılında doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bu müjdeli haberi Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam verdi.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın çabalarıyla Gömeç in doğal gaz arzının sağlanması projesi hem BOTAŞ hem de AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş yatırım planlarına alındı.

Hali hazırda yapım işi süren Burhaniye - Ayvalık BOTAŞ iletim hatlarının tamamlanması beklenmeden, AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş tarafından dağıtım hattı çalışmalarına Eylül içerisinde başlanacak.

Başlangıç olarak Afet Evleri, TOKİ ve Gaffar Okkan parkı çevresinin doğal gaza kavuşması planlanmakta. Başkan Mehmet İrem Himam " 2023 yılı Ocak ayında BOTAŞ tarafından boru hatlarının gaz arzına hazır hale getirilmesinin ardından 2023 yılı ilkbaharında halkımızın doğal gaz konforuyla tanışmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu