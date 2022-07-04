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Başkan Ersoy’a eğitimcilerden teşekkür plaketi

Balıkesir’in Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamında ziyaret etti ve eğitim camiası adına teşekkür plaketi sundu.

BALIKESİR 04.07.2022, 09:19
Başkan Ersoy’a eğitimcilerden teşekkür plaketi

Balıkesir’in Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamında ziyaret etti ve eğitim camiası adına teşekkür plaketi sundu.

Havran Belediyesi’nin ilçenin eğitim hayatına verdiği katkıları için teşekkür eden Havran Milli Eğitim Müdürü Söbüoğlu “İlçe Milli Eğitim Müdürü eğitim öğretim çalışmalarına katkıları ve okul ortamlarının iyileştirilmesi için sağladığı desteklerden dolayı şahsım ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başkana ve onun nezdinde Havran Belediyesi çalışanlarına teşekkür edip plaket takdim ettik.”dedi.

Ziyarette Havran’da yapılan ve yapılacak olan eğitim çalışmalarındaki işbirliği değerlendirildi.

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