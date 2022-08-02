banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Atlı polisler merak uyandırdı
Atlı polisler merak uyandırdı
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi

Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir’e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran’da ağırladı.

BALIKESİR 02.08.2022, 10:44
Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir’e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran’da ağırladı.

Başkan Ersoy misafirlerine Kent Müzesi bahçesinde ikramda bulunulduktan sonra Terzizade Konağı, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy çiyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu