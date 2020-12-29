Son Dakika
Başkan Ergin’den belediye çalışanlarına asgari ücret müjdesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek çalışanlara uygulanacak olan asgari ücretin net 3 bin liranın altında olmayacağını söyledi.
BALIKESİR 29.12.2020, 14:39
4
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek çalışanlara uygulanacak olan asgari ücretin net 3 bin liranın altında olmayacağını söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısının ardından asgari ücreti açıkladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin şirketlerinde çalışan personele uygulanacak ücret için yaptığı açıklamada, “Belediyeyi maaş ödeyemeyen belediyeden düzenli maaş ödeyen bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Gelecek yıllarda da çalışanlarımızı enflasyon rakamlarının altında ezdirmeyeceğiz. Şu anda sendika ile toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Belediyemiz şirketlerinde net üç bin lira rakamının altında maaş alan kalmayacak” dedi.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü