banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Başkan Ergin, “Satın alma sahiplen”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi’nde liseli öğrencilerle buluştu.

BALIKESİR 04.10.2021, 14:45
Başkan Ergin, “Satın alma sahiplen”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi’nde liseli öğrencilerle buluştu.

Başkanı Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü detayı önemsediklerini söyledi.

Başkan Ergin, “Bu özel günde çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağını ziyaret ettik. Minik dostlarımız ve öğrencilerimizle birlikte barınakta keyifli vakit geçirdik. Öğrenme sürecinde olan çocuklarımızın sokak hayvanları konusunda farkındalıklarını ve sosyal duyarlıklarını geliştirmek bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak bizim için çok önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç canlarımıza yuvamızda yer açalım ve sadece bir gün değil bir ömür boyu sahip çıkalım. Satın almayın sahiplenin, barınağımızda küçük ve büyük çok sayıda dost sizleri bekliyor” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P