banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Başkan Ergin pazaryerinde vatandaşların sorunlarını dinledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Pazaryeri’nde pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

BALIKESİR 20.09.2021, 08:24
Başkan Ergin pazaryerinde vatandaşların sorunlarını dinledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Pazaryeri’nde pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ergin sıkıntıları paylaştı, belediye olarak yapılabilecek hizmetler üzerine onlardan gelen görüş ve önerileri not aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pandemi sürecinde de hiç aksatmadan eşi Canan Ergin ile birlikte pazar alışverişini Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki semt pazarından yapmayı sürdürürken, fırsat buldukça pazaryerine esnaf ile sohbet edip, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinlemeyi gelenekselleştirdi.

Başkan Ergin, bu geleneği Altınova Pazaryeri’nde de sürdürdü. Pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet eden Ergin, şikayetleri de ilk ağızdan dinledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyayı sarsan Covid-19 nedeniyle Ayvalık’ta kamu, kurum ve kuruluşlarının sıkı denetimi sayesinde az vaka ve az can kaybı ile bugüne kadar geldiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Pazar alışverişi bizim evimizde bir gelenek, eşim ile birlikte ihtiyaçları belirleriz, birlikte alışveriş yaparız. Hem pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarını kontrol ederiz hem maske takmayanları uyarırız, hem de vatandaşların sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarını ilk ağızdan dinleriz. Sosyal mesafeye uyalım, uymayanları uyaralım, maske kullanımına özen gösterelim. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı kendimiz koruyalım” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0