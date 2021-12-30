Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu’nu Ayvalık’a davet etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Mesut Ergin’e Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da eşlik etti. Mesut Ergin, Kılıçdaroğlu’nu açılışlar ve temel atma törenlerine katılması için Ayvalık’a davet etti. Ergin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, uygun bir program dahilinde şubat ayı içinde ilçeye beklediklerini söyledi. Başkan Ergin, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta tamamlanan ve devam eden projeler ile yeni başlayan çalışmaları Kılıçdaroğlu’na anlattığını söyledi. Mesut Ergin, “Genel başkanımıza bugüne kadar yapımı tamamlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulundum. Ardından da başlayan projeler hakkında sunum yaptım. Genel başkanımızı tamamlanan projelerin açılışını yapmak, başlayan projelerin de temelini atmasını rica ederek şehrimize davet ettik” dedi.

Ergin, ziyareti sırasında tanıtım kitapçığının yanı sıra Ayvalık Belediyesi’nin ISBN kodlu ilk kültür yayını olan, Ayvalık tarihinde, coğrafyayı, yaşamı ve mimari dokusunu anlatan hikayelerin yer aldığı, Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarından çıkan, “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” isimli kitabı da Kılıçdaroğlu’na takdim etti.