Başkan Ergin; “Ayvalık’ın UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması konusunda kararlı adımlarla yürüyoruz”

UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan ile birlikte "Dünya Mirası Listesi ve Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Sürecinin” konuşulduğu panel Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesinde gerçekleştirildi. Ayvalık Başkanı Ergin; “Ayvalık’ın UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması konusunda kararlı adımlarla yürüyoruz”dedi.

Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu yaptığı konuşmada “Ayvalık’ta bugüne kadar yapılan çalışmaların doğru yolda olduğu izlenimini edindim. UNESCO’nun felsefesine, standartlarına uygun olduğunu gördüm. Görevim süresince birçok farklı yerin de başvuru dosyasını incelemiş biri olarak Ayvalık’ın dosyasının çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin panelin açılış konuşmasında “Ayvalık’ın UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması konusunda kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu süreçte başından beri desteklerini esirgemeyen kurum ve kişilere buradan çok teşekkür ediyorum. 2009-2012 UNESCO Daimi Büyükelçimiz, 2014-2016 UNESCO Milli Komitemizin Başkan Yardımcılığı ve 2015 yılında UNESCO 40. Dünya Miras Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş Büyükelçimiz Gürcan Türkoğlu’na da buradan en büyük teşekkürü ediyorum. UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde son bir yıl içinde, COVİD şartlarına da dikkat ederek Ayvalık hakkında çalışmaları, araştırmaları olan otuz kişi, sekiz kurum ve altı sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda görüşmeler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ise 2022 yıl sonuna kadar dokuz panel, bir uluslararası sempozyum ve üç çalıştay düzenlenecek. Bu panel UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecimizde içine girdiğimiz ve daha fazla katılım ile yürütülecek yeni çalışmalarımızın başlangıcı oldu. UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alacağımız günleri çok yakında görmek dileğiyle, herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum” dedi.