Başkan Ergin: “Ayvalık’ın tek balıkçı barınağının kapasitesi yüzde elli azalacak”

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi öncülüğünde, Cunda (Alibey) Adası’na yapılmak istenilen bina ile ilgili Cunda Su Ürünleri Kooperatif’i önünde sivil toplum örgütleri temsilcileri, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cunda (Alibey) Adası’nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılmak istenilen binanın planlandığı alanın, Ayvalıklı balıkçıların sığındığı tek barınak olan Alibey Adası barınağının bünyesinde kaldığını belirtti. Başkan Ergin, tahsis edilen alandaki plan değişikliğiyle inşaat yapılmasının önünün açılmasını kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Ergin, “Ayvalık Belediye meclisimiz özel güvenlik bölgesi amaçlı imar plan değişikliğini ocak ayında yapılan meclis toplantısında oy birliğiyle reddetmiştir. Konu itibarıyla yapılmak istenilen kısım, zaten tek olan balıkçı barınağının kullanım kapasitesini yüzde elli oranında düşürecektir. Ayvalık’ımızın tek balıkçı barınağı tam kapasite ile çalışmasına rağmen gelen talepleri zorlukla karşılamaktadır. Kıyı kenti olan Ayvalık’ımızda balıkçılıkla geçimini sağlayanların barınma meselesine engel olacak bu plan değişikliğini kabul etmek mümkün değildir” dedi.

21 Mayıs tarihinde yaşanan fırtınada barınak yokluğu sebebiyle onlarca teknenin parçalandığını, çok büyük maddi ve manevi zararlara yol açtığını hatırlatan Başkan Ergin, yeni balıkçı barınaklarının yapılması için mücadele edilirken, tek balıkçı barınağının kapasitesinin yarı yarıya düşürülmesini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık halkı olarak asker ve orduyla kimsenin bir sıkıntısının olmadığını, Kuvvai Milliye kenti olan Ayvalık’ta askerin baş tacı edildiğini ifade eden Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ayvalık’ın sadece mevcut bir balıkçı barınağı var. Onu da kaybetmek üzereyiz. Bu konu Cunda’nın trafiğini etkileyecek. Cunda’nın siluetini de bozacak ve diyoruz ki, doğal güzellikler bozulmasın. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilen arazinin 3. Derece sit alanı olduğunu da unutmayalım. Ayrıca, yapının kent dokusuna zarar vereceği apaçık ortada. Stratejik açıdan açık denizde daha uygun bir yer bakılabilir. Binanın yapılması durumunda, Ayvalık turizmi başta olmak üzere tüm alanlarda kentin olumsuz yönde etkileneceğini bugünden görüyoruz. Kamuya açık olan 3361 sayılı Kıyı Kanunu’nun yapılanmanın yasakladığı bölgelerden olup, bu tesisin yapılması uygun değildir. Bu parsel 1. derece doğal sit alanında değildir. Ancak 3. derece sit alanında kaldığından bu büyüklükteki bir bina koruma kararlarına uymamaktadır. Bu büyüklükte bina Cunda Adası’nda mevcut değildir.”

Bu alanda yapılacak binanın balıkçı barınağının kapasitesini düşüreceğini, mendireğin bulunduğu bölgenin, balıkçıların kullanımına güvenlik alanı yüzünden kapatılacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Bu tesisin ilçemizin kıyılarının açık denize bakan yönünde yapılması kıyı kontrolü ve yurt güvenliği açısından daha uygun olacağı görüşündeyiz. Şu anda sahil güvenlik gemilerinin bu alana girmesi mümkün değildir. İskele kullanımı devam edecektir. Bu tesisin bu alanda yapılması sosyolojik, ekolojik, güvenlik ve korumacılık ilkeleri, planlama tekniği yönünden uygun değildir, kabul etmek mümkün değildir. Başka Ayvalık yok” diye konuştu.