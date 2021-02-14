Başkan Ergin, “Ayvalık doğalgazı 2022’de dağıtımda”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2022 yılında doğalgaz dağıtımına başlanacağının müjdesini verdi.

Ankara’da AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdıklarını hatırlatan Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirdiklerini söyledi. Ergin, bu dev hizmetin ilçeye gelmesi için destek istedikleri Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan’ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Doğalgaz sayesinde kışın kentin havasının daha az kirleneceğini vurgulayan Mesut Ergin’in önceki gün müjdeyi veren çok özel konukları vardı. AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Levent Üstünler, Şube Şefi Koray Tanrıseven ve müteahhit firma adına Murat Deniz Mesut Ergin’i ziyaret ederek doğalgaz hakkında proje çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

BOTAŞ hatlarının kente getirilerek gaz arzının sağlanmasının ardından AKSA‘nın Ayvalık’ı da lisansa dahil edeceğini kaydeden konuk heyet, altyapı yatırımlarına başlanacağını ve planlanan gaz dağıtımı tarihinin 2022 olduğunu bildirdi.