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Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelirleri geçen yıla göre yüzde 19.20 oranında ve toplamda 18 milyon 816 lira artırdıklarını söyledi.

BALIKESİR 11.03.2021, 14:16
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Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelirleri geçen yıla göre yüzde 19.20 oranında ve toplamda 18 milyon 816 lira artırdıklarını söyledi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, gelir ve gider bütçesini dengeye getirdiklerini vurgulayan Ergin, bankalara olan kredi borçlarının tamamının ödendiğini hatırlattı. 2019 yerel seçimlerinin ardından bu yılın sonunda gelirleri yaklaşık 98 milyon liraya çıkardıklarını, 2020’nin sonunda ise gelir rakamının yaklaşık 117 milyon liraya ulaştığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2019 yılında 129 milyon 950 bin lira olan gider rakamının 2020’de 126 bin 968 liraya düşürüldüğünü ifade etti.

Başkanlık görevini devraldığında işçi ve memurların yaklaşık 8 milyon liralık maaş, ikramiye ve tazminat gibi alacakları bulunduğuna değinen Başkan Ergin, 2020 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 2 milyon 473 bin liraya düşürüldüğünü ve bu yılın sonuna kadar da tümünün ödenmesinin planlandığını duyurdu. Geçmiş dönemden firmalara olan borçların düzenli olarak ödendiğinin altını çizen Ergin, 2019 yılında 10 milyon 337 bin, 2020 yılında ise 40 milyon 722 bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

Yine geçmiş dönemde özel bankalardan çekilen altı milyon liralık kredinin faizleriyle birlikte ödendiğini dile getiren Başkan Ergin icra dosyalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Geçmiş dönemden 190 icra dosyasını kucağımızda bulduk. 2019 yılının nisan ayında bunların rakamsal karşılığı 10 milyon 560 bin liraydı. Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplamda 116 icra dosyasının 2 milyon 750 bin lira olan borcu ödenerek icra dosyaları kapatıldı. Kesinleşmeyen 42 icra dosyamızın karşılığı bir milyon 850 bin lira. 2020 yılında geçmiş yıllara ait borçlarımıza karşılık açılan dosya sayımız 19 olup, toplamı bir milyon 960 bin liradır. Nisan 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında 4 milyon lira tutarlı 13 dosyada protokol yapıldı, karşılığında 2 milyon 300 bin lira ödedik, kalan bir milyon 700 bin liranın ödemesi de protokol kapsamında devam ediyor. 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla toplamda 32 adet devam eden icra dosyamızın toplam bedeli 4 milyon 240 bin lira.”

Haziran 2016-Mayıs 2019 dönemini kapsayan Temizlik İşleri Müdürlüğü evsel atıkların toplanması işine ait temizlik firmasının güncel borç tutarının 24 milyon 638 bin lira olduğunu, bu firma adına geçtiğimiz yıl 850 bin lira ödediklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Bu borcu bu bütçe ile ödemek mümkün değil. Yoksa yine haciz işlemleriyle karşı karşıya kalabiliriz, o nedenle meclis üyelerimizle birlikte nisan ayında yapılacak olan meclis toplantısında birlikte çözüm bulup karar alacağız” dedi.

31 Ağustos 2020 tarihine kadar yaklaşık 70 milyon tutarındaki vergi borcuna ilişkin 7256 sayılı kanun kapsamında 120 ay vadeyle yapılandırma uygulandığını hatırlatan Başkan Ergin, borcun 45 milyon liraya düşürüldüğünü, şubat ayında ilk taksit olarak 600 bin lira ödendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaklaşık olarak 100 milyon lira geçmiş dönemden devir olarak gelen SKG borçlarının 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırıldığını belirtti. Ergin, 120 ay vadeli olarak yapılan protokolün ilk taksidiyle birlikte düzenli olarak ödenmeye başlanacağını sözlerine ekledi.
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