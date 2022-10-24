Başkan Deveciler, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yılın en başarılı Belediye Başkanları ödülleri sahiplerini buldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ilçe Belediyeleri arasında en başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Ankara düzenlenen ödül törenine CHP’li Belediye Başkanları toplantısı için Sivas’ta olan Başkan Deveciler katılamazken, Deveciler adına Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban katılarak ödülü aldı.

Ödülü Burhaniye’ye döndükten sonra başkanlık makamında Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teslim eden Erbalaban “Ödülü sizin adınıza alırken büyük gurur ve mutluluk yaşadım” diyerek Deveciler’e teşekkür etti.

KAMU-DER’e “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık gördükleri için teşekkür eden Başkan Deveciler “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz hizmetlerimizin halk nezdinde karşılık bulması bizi mutlu ediyor. Alt yapıdan üst yapıya, eğitimden, sağlığa kadar pek çok alanda çığır açan projelere imza attık. KAMU-DER’in de bizi yılın en başarılı ilçe belediye başkanı seçmesi bizi onurlandırdı. Burhaniyeliler adına kendilerine çok teşekkür eder, ödülü Burhaniye halkına armağan ederim.” dedi.