Başkan Deveciler sergi açılışına katıldı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, özel eğitim öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin el sanatları üzerine hazırladığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tamer Midilli’nin yanı sıra Ticaret Odasını temsilen Coşkun Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve daire müdürlerinin kestiği kurdeleyle açılışı yapılan sergide el sanatları ve resimler görücüye çıktı. Türkiye’de özel eğitim okulları arasında en büyük sergilerden biri olma özelliğine sahip olan sergi 30 stanttan oluşuyor. Özel öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yaptıkları sergi vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.