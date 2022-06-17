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Başkan Deveciler, Nusret Mayın Gemisi binlerce kişiyi ağırladı

Burhaniye’de, demir atan TCG N-16 Nusret Mayın Gemisi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 18 Mart 1915’te Çanakkale Harekatının kaderini değiştirerek, "Dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazanan ve Müze Gemi olarak hizmet vermeye başlayan TCG Nusret N-16 Gemisi Burhaniye Yat Limanında demir attı.

BALIKESİR 17.06.2022, 15:03
Başkan Deveciler, Nusret Mayın Gemisi binlerce kişiyi ağırladı

Burhaniye’de, demir atan TCG N-16 Nusret Mayın Gemisi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 18 Mart 1915’te Çanakkale Harekatının kaderini değiştirerek, "Dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazanan ve Müze Gemi olarak hizmet vermeye başlayan TCG Nusret N-16 Gemisi Burhaniye Yat Limanında demir attı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de ziyaret ettiği Nusret Gemisi, gün boyu ziyarete açık kaldı. Birebir aslına uygun şekilde tasarlanarak müze haline getirilen ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı emrinde bulunan. TCG Nusret N-16 Gemisini ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, geminin komutanın rehberliğinde gemiyi gezdi. Nusret’in Çanakkale Zaferi’ndeki kahramanca mücadelesi, o dönemin kaptanları, kamara dairesi, mürettebatın yaşam alanları ve mayınların kullanımı hakkında bilgiler alan Başkan Deveciler’e Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan da eşlik etti. Yoğun talep üzerine ziyaret saatlerini uzatan Nusret gemisi, gün boyu Burhaniye ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi tarafından gezildi.

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