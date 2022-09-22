Başkan Deveciler, Denetko yolunu inceledi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yıllardır vatandaşların şikayet konusu olan Burhaniye Denetko yolu yapılmaya başlandı. Başkan Deveciler yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Burhaniye’nin en kritik yollarından olan ve yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesini (Bülent Ecevit Bulvarı) komple yenileme çalışmalarına başladı.

Burhaniye’nin arka yoldan sahile ve Akçay’a bağlantısını oluşturan ve yaklaşık 3 km uzunluğunda olan yolun söküm işlemlerinin başlamasıyla beraber alana gidip incelemeler yapan Başkan Deveciler, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve birim müdürleriyle bir araya gelerek yolda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Çanakkale - İzmir yolundan başlayarak Geriş Mezarlığının yanından Denetko sahil yoluna kadar uzanan caddenin yeniden yapımı için başlatılan faaliyetlerde Başkan Deveciler 1 hafta içinde çalışmaların tamamlanarak yolun sathi kaplamayla asfaltlanarak hizmete açılacağı müjdesini Burhaniyelilere verdi.

Tamamı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılacak olan yolun tamamlanmasıyla ilçenin büyük bir sorunu daha ortadan kalmış olacak. Başkan Deveciler yol yapım çalışmasıyla alakalı olarak “Bu kritik yolumuz yıllardır hizmet bekliyordu. Vatandaşlarımızın yolun bozuk olmasından dolayı sürekli şikayetlerini değerlendirerek yolun yenilenmesi kararını aldık. Söküm çalışmalarımız başladı kısa sürede yapım işlemlerini de tamamlayarak yolumuzu ivedilikle kullanıma açacağız” dedi.