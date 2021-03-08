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Başkan Cengiz 8 Mart’ı çalışan kadınlar ile birlikte kutladı

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilçesinde eğitimden sağlığa, özel sektörden üretimin her aşamasında çalışan kadar kadınları ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

BALIKESİR 08.03.2021, 18:21
Başkan Cengiz 8 Mart’ı çalışan kadınlar ile birlikte kutladı

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilçesinde eğitimden sağlığa, özel sektörden üretimin her aşamasında çalışan kadar kadınları ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

Hayatımızın her alanında onlara ihtiyacımız var diyen Başkan Cengiz “Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her aşamasında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir.

Bugünün anlamının ve öneminin farkındayız

İvrindi Belediyesi olarak ilçe genelinde çalışan tüm kadınları ziyaret etmeye gayret ettiklerini dile getiren Başkan Cengiz “İlçemizde çalışan kadın sayısı oldukça fazla. Özellikle çarşı merkezdeki işyerlerinde çalışan kadınlar mevcut. Bu anlamlı ve önemli günde hepsine dokunmaya, yanlarında olduğumuzu belirtmeye ve atacakları tüm adımlarda arkalarında olduğumuz belirtmek istedik. Çok memnun olan, hatırlanması vesilesi ile duygulanan kadınlar oldu. Onları sadece bugün değil her gün hatırlıyoruz ve değer veriyoruz”

Kamu kurumları, özel iş yerleri ziyaret edildi

Bu günün tamamını kadınları ziyaret için değerlendirmek istediklerini dile getiren Başkan Cengiz “Bugünün vesilesi ile İlçe Kaymakamımız Fatma Turhan Keser ile başladık ziyaretlerimize. Akabinde Belediye Personelimiz, ilçe kaymakamlığımızda görevli bayan arkadaşlar, 112, İlçe Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağı personeli, Maharetli Eller Yaşam Merkezi’nde üretim gerçekleştiren bayanlar, ilçe merkezindeki iş yerlerinde çalışanlar, fabrika ve özel işletmelerde çalışan bayan personelleri, yaşlı teyzelerimizi, ilçemizde engelli evladı olan annelerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Doğumumuzdan yaşamın son anına kadar desteklerini hissettiğimiz, varlığı ile onore olduğumuz saygıdeğer bayanlarımız için bizler kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir toplumun temsilcileriyiz. Bugün belediyemizde ilgili birimdeki tüm personelimiz sahada bulunacak ve tüm bayanlara ulaşarak kadınlar gününü kutlama gayretinde olacaklar dedi. Başkan Cengiz’in ve ilgili birimin yapmış olduğu ziyaretlerde bayanlara karanfil ve özel saksıda hazırlanmış çiçekler hediye edildi

Kadına şiddet artık son bulmalı

Yaptığı ziyaretler sonrası son zamanlarda oldukça artan kadına şiddetin önüne geçilmesi en büyük temennim diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Özellikle ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını temenni ediyorum. Önceki gün bizleri derinden üzen bir olaya ne yazık ki şahitlik ettik. Küçücük çocuğunun gözü önünde eşini öldüresiye döven insanlıktan nasibini almamış ve onun gibi daha nice şiddet zanlısının bir an önce en ağır şekilde cezalarını çekmelerini diliyor, kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum.

Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” dedi
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