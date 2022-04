Başkan Başkan Yılmaz engelli Sabri ile sıkı dost oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gittiği Erdek İlçesi’nde vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılandı. 24 saatin 12 saatini bir ilçede vatandaşların arasında geçiren Başkan Yılmaz adını gönüllerin başkanı olarak zikrettiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Programı dahilinde gittiği her ilçede vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılanıyor. Birçok vatandaşın her sokakta her caddede karşısına çıkan Başkan Yücel Yılmaz, koltukların değil vatandaşın başkanı olduğunu bir kez daha zihinlere kazıdı. 24 saatin yaklaşık 12 saatini bir ilçeye ayıran Başkan Yılmaz, diğer şehirlerde de yoğun temposu ve çalışkanlığı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bütçelerinin ve insan kaynaklarının yettiği ölçüde gittiği her ilçede ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Yılmaz, birçok engelli vatandaşında akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi ihtiyaçlarını gidererek yüzleri güldürüyor.

Başkan Yılmaz Sabri ile sıkı dost oldu

Balıkesir’in turizm potansiyeli yüksek ilçelerinden olan ve bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil düzenlemeleri ile dikkatleri çeken Erdek İlçesi’nde Başkan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ve Cumhur İttifakı temsilcileri ve teşkilat mensuplarıyla esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptı. Başkan Yılmaz, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u, Erdek İlçe Müftülüğü, Milliyetçi Hareket Partisi Erdek İlçe Başkanlığı’nı, Büyük Birlik Partisi Erdek İlçe Başkanlığını, Erdek Belediye Başkanlığını, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek dernek öğrencisi Sabri Söğüt’ün evinde de orucunu açtı.