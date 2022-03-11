Başkan Avcı’dan sanatçıya doğum günü sürprizi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Emrah Aşkın’a oyun esnasında sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle devam eden Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali, ülke içinden ve ülke dışından gelen tiyatrocuların yer aldığı birbirinden güzel tiyatro sahneleriyle devam ediyor. Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 7-12 Mart Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Hasan Can Kültür Merkezi’nde sahnelediği “9 Canlı” isimli oyun neşeli anlara sahne olurken Başkan Avcı’dan da oyun esnasında bir sürpriz geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Emrah Aşkın’ın oyunun sahneleneceği gün doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Avcı, Emrah Aşkın’a bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdi. Kendisine sahnede sürpriz yapılacağından haberdar olmayan Emrah Aşkın, oyundaki bir kafeterya sahnesi esnasında sahneye çıkarak oyuna doğaçlama dahil olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa bir süre doğaçlama devam eden sahnenin ardından gelen doğum günü pastasını üfleyen Emrah Aşkın, Başkan Avcı’ya şükranlarını sundu. Tiyatro sahnesine çıkarak doğaçlama bir performans sergileyen Başkan Avcı “Devam eden Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’miz dolu dolu geçerken, geride böyle güzel anılar bırakarak festivalimizi daha da anlamlı kıldığımıza inanıyorum. Bu akşam da misafirimiz olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun değerli oyuncularından Emrah Aşkın’ın doğum gününü sahnede kutlayarak gönüllerde hoş bir anı bıraktık. Kendisine ve ekip arkadaşlarına bu akşam göstermiş oldukları sahne performanslarından dolayı da ayrıca tebriklerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.