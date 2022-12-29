Başkan Avcı personelinin yanında

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Belediyenin Paşaköy İkmal ve Kontrol Merkezinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda buluştu. Buluşmada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Temizlik İşleri Müdürü Sabri Eren’de hazır bulundu.

Sizler Altıeylül’ün gerçek emekçilerisiniz

Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine seslenen Başkan Avcı: "Sizler Altıeylül’ün gerçek emekçileri, bizim yük akımızsınız. Altıeylül’ümüze gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle hizmet ediyorsunuz. Tabi ilçemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Bunun sonucunda da ihtiyaçları artmış oluyor. Sizlere çok fazla iş düşüyor. Yarın bugünden daha fazla çalışacak ve güzel Altıeylül’ümüzün temiz ve sağlıklı kalması için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Saha birimlerinin gece gündüz, sıcak soğuk demeden üstün bir gayretle çalıştığını belirten Başkan Avcı, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de temizlik işleri müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kıymetli kardeşlerimizin istek ve önerilerini dinledik. Gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Rabbim onları kaza ve belalardan korusun" diye konuştu.