Başkan Avcı depremzede aileleri ziyaret etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 10 ilde birden yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,5lik depremlerin ardından Altıeylül’e gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Altıeylül’e gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Ak Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ile Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost yer aldı.

Depreme yakalanan depremzedeler ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Avcı, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette konuşan Başkan Avcı, yaşanan deprem felaketiyle birlikte birlik ve beraberliğin en üst noktaya çıktığını belirterek, “Depremin yaşandığı ilk saatten itibaren Altıeylül olarak bölgeye yardım elimizi uzatmak için çalışmaya başladık. Afet bölgesine bugüne kadar çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 94 yardım tırı gönderdik. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne varsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından şehrimize gelmeye başlayan depremzedelerimizden Altıeylül’e ulaşan vatandaşlarımıza ziyarette bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler millet olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. İnşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimiz için Altıeylül Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.