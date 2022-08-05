Başkan Arslan’dan liderlere kitap fuarı daveti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkent Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6’lı masanın genel başkanlarını ziyaret ederek 13-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Edremit Kitap Fuarı’na davet etti.

Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, Başkent Ankara’da bir dizi üst düzey ziyaretlerde bulundu. Başkan Arslan, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta olmak üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür özel, Engin Altay, Engiz Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Bülent Kuşoğlu’nu ziyaret ederek 13-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Edremit Kitap Fuarı’na davet etti.

Başkan Arslan, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, 6’lı masasının değerli genel başkanları ile Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkez yöneticilerini, 60 yayınevi ve 200 yazarın vatandaşlarımızla bir araya geleceği 5. Edremit Kitap Fuarımıza davet ettik. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.