Başkan Arslan’dan, Kaymakam Ünsal’a hayırlı olsun ziyareti
BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI SELMAN HASAN ARSLAN, YENİ GÖREVE BAŞLAYAN EDREMİT KAYMAKAMI TURGAY TURGAY ÜNSAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Turgay Turgay Ünsal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Kurban Bayramı’nda alınacak koronavirüs önlemler başta olmak üzere ilçede ki faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Arslan, Kaymakam Ünsal’a "Hoşgeldin" diyerek hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Arslan, Edremitimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Ünsal’da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti. Edremit’i daha ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25