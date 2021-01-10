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Başkan Arslan gazeteciler ile bir araya geldi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit İlçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gazeteciler ile bir araya geldi. Başkan Arslan gazetecilerin gününü kutladı.
BALIKESİR 10.01.2021, 19:24
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit İlçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gazeteciler ile bir araya geldi. Başkan Arslan gazetecilerin gününü kutladı.Edremit Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya yerel, genel medya kuruluşları ile sosyal medya ve internet medyalarında çalışan gazeteciler katıldı. Gazeteciliğin demokrasi için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Başkan Arslan tüm gazetecilerin gününü kutladı. Toplantıya Edremit Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı da eşlik etti. Ayrıca başkan Selman Hasan Arslan hazırladığı sunum ile göreve geldiği günden bu yana yatığı çalışmaları ve projelerini gazeteciler ile paylaştı. Daha sonra günün hatırasına Edremit Belediyesi Başkanlık Binası merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirildi.
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