Başkan Arslan "Dalyan’ın satışını reddediyoruz"

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Dalyan’daki arazinin satılmasına karşı Edremit’teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Büyükşehir Belediye Meclis’inde Edremit’i temsil eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Tümdeniz Çelebi, Nalan Korkmaz, Ayhan Halil ve Davut Çengel, Dalyan’daki arazinin satışına karşı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Dalyan ile ilgili ortak akıl ve ortak davranış biçimi belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda temsilcilerin ve vatandaşların görüş ve önerileri not alındı. Temsilciler ve vatandaşlar Dalyan’ın hobi bahçeleri, park, piknik alanı olması gibi çeşitli tavsiyelerde bulundu. Dalyan’ı Edremitli vatandaşların nefes alabileceği doğal yaşam alanı haline getirmek ise çoğunluğun sunduğu ortak fikir oldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in çevresini ve doğasını korumak adına Edremit’in yararına olmayan hiçbir işin altına imza atmadıklarının altını çizdi. Arslan, “Ortak bir dil, eylem ve davranış biçimi belirleyerek bölgemiz için mücadele edelim. Bizler buranın satılmasını ve imara açılmasını reddediyoruz. Buranın doğal bir yaşam alanı olmasını tavsiye ediyoruz. 4 meclis üyesi arkadaşım ve benim bu konudaki tavrımız net. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de bu mücadelenin yanında olduğumuzu bildireceğiz. Fakat bu toplantıdan sonra vakit kaybetmeden ortak görüş ve tavır belirlenerek herkesin onayladığı şekilde süreci yönetecek bir komite veya komisyon kurulmalı” dedi.

Dalyan konusunun siyaset dışı bir konu olduğunu belirten Başkan Arslan, “Bu siyasi bir çekişme olmasın, siyaset bunun sadece arkasında olsun. Bu konu Cumhur İttifakı’yla Millet İttifakı’nın bilek güreşine dönmesin. Siyasi aktörlerin burada rol almasına müsaade etmeyelim” dedi.