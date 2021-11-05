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Başkan adayı aşı olmadı, entübe edildi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019 yılındaki mahallî seçimlerde Demokratik Sol Parti’den (DSP) belediye başkanı adayı olan Ömer Albayrak, entübe edildi. Albayrak’ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
BALIKESİR 05.11.2021, 15:56
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019 yılındaki mahallî seçimlerde Demokratik Sol Parti’den (DSP) belediye başkanı adayı olan Ömer Albayrak, entübe edildi. Albayrak’ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
2019 yılı mahallî seçimlerinde DSP’nin Bandırma belediye başkan adayı 36 yaşındaki Ömer Albayrak koronavirüse yakalandı. 4 gündür yoğun bakımda kalan Albayrak, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Bağımsız milletvekilliği adaylığı da bulunan Albayrak’ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.