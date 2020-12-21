Başçeşme Mezarlığını Balıkesir ve Karesi’ye yakışır bir hale getirmek için çalışmalar başlıyor. Yapılacak olan kapsamlı revizyon çalışmasıyla mezarlık modern bir hale getirilecek.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projeleri arasında yer alan Başçeşme Mezarlığı revizyon çalışmaları başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan çalışmalar ile Başçeşme Mezarlığı yeni yüzüne kavuşacak. Mezarlıktaki eski binalar yıkılarak yerlerine daha modern ve kullanışlı binalar yapılacak.

Çalışmalar kapsamında mezarlığa mescit, idari bina yapılacak. Ayrıca mezarlık girişindeki kapı takı yenilenecek. Yenilenecek olan kapının her iki yanında da hayrat çeşmeleri inşa edilecek.

Modern binalar inşa edilecek

Başçeşme Mezarlığı’nda yapılacak olan çalışmalar ile inşa edilecek idari binada; yaz-kış cenaze sahiplerinin bekleyebileceği, açık ve kapalı olarak kullanılabilen bekleme salonu bulunacak. Ayrıca idari binada modern sistemlerle donatılmış gasilhane ve morg bulunacak. Yapılacak olan mescitte ise 7/24 sıcak su bulunacak ve modern iklimlendirme sistemi uygulanacak.

Başkan Orkan: “Karesi’ye yakışacak”

Başçeşme Mezarlığını Balıkesir ve Karesi’ye yakışır bir hale getirmek istediklerini söyleyen Orkan, “Her zaman insanların yaşantısında doğum güzel bir olay, düğün güzel bir olay ama sonunda hepimizin de bildiği gibi vefat ediyoruz ve mezarlığa geliniyor. Mezarlıkta yakınlarını ziyaret eden vatandaşlarımızın son görevlerini ve dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini istiyoruz. Geldiğimiz günden beri eksikliğini hissettiğimiz bir konu vardı. Cenaze aracı eksiğimiz vardı. Bu ihtiyacımızı giderdik. Yetişemediğimiz ya da eksik kaldığımız bir cenazemizin olmamasını istedik. Sadece iş bununla da bitmiyor. Mezarlığımızın idari binası ve içerisinde bulunan gasilhane ile morgu da yenileyeceğiz. Mezarlığımıza modern bir mescit kazandıracağız. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.