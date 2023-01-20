Başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen BİGEP dahilinde yapılan izleme ve değerlendirme sınavında Edremit ilçesinde dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Edremit İlçesinde yapılan 5.,6.,7. ve 8. Sınıflar ile 9.,10.,11. ve 12. Sınıflarda dereceye giren 1.2.3 öğrencilerimiz Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından ödüllendirildi. Ödül törenine okul müdürleri, veliler ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yapılan izleme ve değerlendirme sınavı sonrası her öğrencinin ve ilçedeki tüm okulların sonuçlarının analiz edilerek bir sonraki sınav öncesi alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmaları okul müdürleri eşliğinde yürüttüklerini ifade etti. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş Edremit İlçesinde dereceye giren öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek öğrencilere ödüllerini takdim etti.