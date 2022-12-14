Başarılı iş kadını sırrını açıkladı

Tasarım dünyasının merkezleri sayılan Paris ve Londra’daki butik oteller için yaptığı tasarımlar dünya çapında ses getiren Nur Demirag, başarısının sırrını açıklayarak, "Ben tasarım yaparken dünyadan soyutlanıyor ve yaptığım işe odaklanıyorum" dedi.

Madencilik, turizm ve ihracat alanında faaliyet gösterirken antika eşya merakı ve ahşaba olan tutkusunun peşinden giden Nur Demirag, kurucusu olduğu Firuze Dekor markasıyla ilham veren bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bandırma’da kadınlara yönelik yaptığı girişimlerle birçok kadına da umut olan başarılı iş kadını, İngiltere ve Fransa’nın butik otelleri için imza attığı tasarımlarla kısa zamanda büyük üne kavuştu.

"Tasarımı yaparken dünyadan soyutlanıyorum"

Kurucusu olduğu Firuze Dekor, Moon Life Dergisi’nin düzenlediği Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde En İyi Dekor Tasarım Markası seçilen, Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde ise Yılın En İyi Dekoratörü ödülü ile başarısı tescillenen Nur Demirag, başarı sırrını ise şöyle anlattı:

"Yaptığınız işe ruhunuzu katarsanız başarısız olmanız mümkün değil. Ben tasarım yaparken dünyadan soyutlanıyor ve tamamen yaptığım işe odaklanıyorum. Bunu büyük keyif alarak yapıyorum."

"Kadınlarımızın cesaretlendirilmeye ihtiyaçları var"

Bandırma’da kadınlar için imza attığı projelere atıf yapan ve yeni hedefini Türk kadınlarının başarısını dünya yaymak olarak açıklayan Nur Demirag, "Ülkemizde kendi alanlarında çok başarılı kadınlarımız var. Onları cesaretlendirmek, daha çok kadınımızın adını başarılarıyla dünyaya duyurmalarına katkı sunmak istiyorum. Bandırma’da adeta bunun provasını yaptık ve harika sonuçlar aldık. Bunu Türkiye geneline yayıp daha çok kişinin hayatına dokunmak hedefim. Başarımın insanlara umut olması beni motive ediyor. İşlerimin yanında sosyal sorumluluk olarak gördüğüm bu konuda da çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.