Başaran ve Balıkçı’dan imza günü

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bandırmalı 101 yaşındaki yazar Pakize Başaran ile Gazeteci-Yazar Önder Balıkçı’nın söyleşi ve imza günü yapıldı.

Bandırma Belediyesi’nin “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlama programı kapsamında, Santral Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Pakize Başaran, 16’ıncı kitabı olan “Daha Ne Olsun”u, Önder Balıkçı ise Pakize Başaran’ın biyografisini anlattığı “Edebiyatımızın Gülen Yüzü: Pakize Başaran” kitabını imzaladı. Söyleşide Pakize Başaran, çeşitli anılarını anlatıp, şiirlerinden bazılarını da seslendirdi. Etkinlik sırasında Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da, Başaran’ın, “Bandırma Güzel Şehrim” isimli şiirini okudu. Etkinliğin sonunda Pakize Başaran’ın plaketini Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Önder Balıkçı’nın plaketini ise Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun verdi.

21 Mayıs 1921’de Bandırma’da doğan Pakize Başaran’ın yayınlanmış 16 kitabının yanı sıra 40’ın üstünde radyofonik piyesi ve bestelenmiş şiirleri bulunuyor.