BANÜ’nün 5 yılı ele alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki On Yedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 5 yılı değerlendirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2015-2020 Dönemi Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, il ve ilçe protokolünün katılımlarıyla Üniversite Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in Üniversitenin kuruluşundan bu yana 5 yıllık gelişim sürecini anlattığı programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve kalabalık bir protokol katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “ Üniversitemiz bünyesinde hâlihazırda 9 fakültemiz var. İlerleyen süreçte, gelmek istediğimiz noktada 11-12 fakülteli bir üniversite olacağız ki bu Türkiye ortalamasına göre çok iyi bir sayı. 5 yıllık süreçte var olan fakültelerimize yenilerini ekledik. En son Tıp Fakültemiz kuruldu ve ilk öğrencilerimizi aldık. Tıp Fakültesi’ne aldığımız hocalarımızın işlemleri devam ediyor. Yakın zamanda hocalarımızla beraber hastanemizde hizmet vermeye başlıyoruz. Bu hafta Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon protokolümüzü de imzaladık ve Bakanlık’tan bugün gelen bir yazı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de uygulamaya girmiş oldu. Meslek yüksekokulları konusunda da oldukça iyi durumdayız, 5 ilçede 9 meslek yüksekokulumuz mevcut. Yine 3 enstitü bünyesindeki lisansüstü öğrenci sayımız da 1.300’lere ulaştı. Hedefimiz, özellikle lisansüstü öğrencilerimizin sayısını biraz daha artırmak. Bu konuda çalışmaya devam ediyor, lisansüstü düzeyde yeni programlar açıyoruz. Programlarımızın doluluk oranları bakımından da oldukça iyi durumdayız, çünkü % 100’e yakın bir doluluk oranına sahibiz. Öğrenci sayısı, akademisyen sayısı, bölüm sayısı gibi pek çok kriter bakımından istediğimiz noktaya geldik. Bu noktada kalsak bile yeterli belki, ama ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeni birimlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu yıl itibariyle 145 programa sahip olacağız. Akademisyenlerimizin sayısı da yıldan yıla artıyor. 118’den 506’ya çıktı. İdari personel sayısı da arttı bu süreçte, 266 oldu. Böylece toplam personel sayımız 772’ye yükselmiş oldu. 2021 yılında yeni alacağımız akademik ve idari personelle birlikte bu sayı 900’e kadar yükselecek. Öğrenci sayımız halihazırda 16.000 civarında, ancak 17 Eylül 2021 yılı itibariyle 19.000’e ulaşacak. Öğrenci sayımızın artmasıyla barınma ihtiyacı da artıyor. Acilen öğrencilerimiz için Bandırma’ya yeni yurtlar ve konutlar yapılması gerekiyor. Valimizden, milletvekillerimizden, başkanlarımızdan, ilgili kamu kurumu yöneticilerimizden ve Bandırmalı hemşehrilerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Öğrenci sayımızın dağılımına bakılırsa en çok Marmara ve Ege Bölgesi’nden olsa da, bütün bölgelerden öğrencilerimiz mevcut” dedi.

Yılmaz : Şehre çok değer katacağınıza inanıyoruz

Protokol üyelerinin değerlendirmelerde bulunduğu programın ikinci kısmında, mikrofonu ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz alarak, “Çok güzel bir sunum oldu, 5-6 yılda üniversiteyi çok güzel yerlere getirmişsiniz. Şehrimize çok değer katacağınıza inanıyoruz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin akademik başarılarını duyuyoruz. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu şehre gelen kaynaklar hepimizin ortak kaynakları. Valimizle beraber önceliklere göre karar vererek dağıtmaya, şehrimize yararlı bir şekilde kullanılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Enerjinizi, çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Her zaman yanındayız.” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz’ın ardından Balıkesir AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir CHP Milletvekili Fikret Şahin , Balıkesir AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun birer konuşma gerçekleştirdi.

Son konuşmayı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptı. Vali Şıldak, “Balıkesir’de iki üniversitenin olması büyük bir avantaj. Bandırma zaten tarımsal potansiyeli, turizm potansiyeli olan bir kent. Ayrıca üniversitenin de olması Balıkesir’imiz açısından çok kıymetli. Gelişmeleri gıptayla karşılıyorum. Henüz emekleme döneminde olan 6. yaşındaki bir üniversite için çok önemli bir gelişme. Araştırma, eğitim benim de yakın olduğum bir alan. Bu Üniversitede öğrenci olmaya da gıpta ettim. Baktığım kadarıyla bina, yapılanma, fiziki ortam, öğrenci sayısı, akademisyen sayısı konusunda çok iyi bir gelişim var. Bu tabi Üniversitedeki üst yönetimin çalışmasının başarısı. Ayrıca söz sahibi kişilerin, yatırımları önceliklerine göre değerlendirmeleri de çok önemli. Hükümetimizin sağladığı ve devletimizin sunduğu imkânlarla bu başarı çok daha ileriye taşınabilir. Belli alanlarda söz sahibi olan, bölge gerçekleri ve bölge ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hareket etmek çok daha yararlı olacaktır. Bizim üniversitelerimizin bölgemiz için öne çıkan alanlarda yoğunlaşması gerekir. Bu alanlar örneğin denizcilik olabilir, ziraat olabilir, mühendisliğin belli alanları olabilir” şeklinde konuştu.

Program, il ve ilçe protokol üyeleriyle günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile son buldu.