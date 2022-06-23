BANÜ Tıp Fakültesi’nden bir ilk daha

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi “EPS/Ablasyon” uygulamasını ilk kez gerçekleştirerek kalp ritim bozukluğu bulunan hastayı sağlığına kavuşturdu. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şanveli uygulamayı gerçekleştiren hekim ve anjiyo ekibini tebrik etti.

Halk arasında yakma işlemi de olarak bilinen “EPS/Ablasyon” uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunan Başhekim Muzaffer Şanveli, “Hastanemizde, Kalp hastalıkları içinde sık görülen bir patolojik durum olan ritm bozukluğu rahatsızlığı bulunan 10 hastamıza “EPS/Ablasyon” uygulaması gerçekleştirilirken, hastanemizde bir ilk daha uygulanmaya başlandı.

“İyileşme süresi kısa”

Halk arasında yakma işlemi olarak da ifade edilen, Anjiyo işlemiyle görsel olarak benzerlik taşıyan, ancak Anjiyo işleminden farklı bir çalışma sistemi olan “EPS/Ablasyon” uygulamasında, atar veya toplar damardan girerek Kalbe çeşitli kataterler göndererek kalp içersinde belirli noktalardan uyarılar ile hastanın yaşadığı ritm bozukluğu ortaya çıkarıldıktan sonra, çeşitli uyarı manevraları ile ritm bozukluğunun tipi tespit edilip, eğer uygun ise radyofrekans ile ritm bozukluğuna yol açan yollar veya noktalar ablasyon yaparak (yakarak) ortadan kaldırılmaktadır. Hastalarımız, bilinçleri açık ve konuşarak uygulanan bu tedavi sonrası kısa sürede normal hayatlarına geri dönmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Alkame Akgümüş ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Balun tarafından başarı ile uygulanan bu tedavi yöntemi sayesinde, şehir dışına sevk verilen bir uygulama daha Hastanemiz bünyesinde yapılabilir hale geldi"dedi.

“Radyofrekansla sorun çözülüyor”

Şanveli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hastalıkların tedavisinde çoğu zaman ilaç tedavisi verilse de, asıl tedavisi ’Elektrofizyolojik Çalışma’ yani ’EPS işlemi’ ve aynı seansta yapılan ’Ablasyon’ tedavisidir. EPS/Ablasyon uygulamasında; kasık bölgesinden giriş yapılarak kalbin içinde ritm bozukluğuna sebep olan bölgeye, radyofrekans verilerek sorun ortadan kaldırılmaktadır. Hastanemizde EPS/Ablasyon işlemi, Dr. Öğretim Üyesi Alkame Akgümüş ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Balun tarafından yapılan 10 başarılı işlem ile başlamış olup hastalarımız sağlıklarına kavuşmuşlardır. Uygulamayı gerçekleştiren hekimlerimiz ve anjiyo ekibimizi kutluyor ve teşekkür ediyoruz” diye konuştu.