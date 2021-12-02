Bandırma’ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı

Bandırma’da 2 ailenin bağışladığı 5 bin 100 fidan hatıra ormanına dikildi. Fidanları diken ailelere sertifika verildi.

Balıkesir Bölge Müdürlüğü Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne başvuru yapan 2 aile hatıra ormanına fidan dikti. Yenice Mahallesinde bulunan ağaçlandırma sahasında toplam 2,5 hektarlık alanda Yiğit Balıkçı ile Ozan Çetinel adına aileleri tarafından hatıra ormanları için 5 bin 100 adet fidan bağışında bulunuldu. Aileleri ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personelinin iştirakiyle fidan dikim töreni düzenlenip ailelerine sertifikaları takdim edildi.