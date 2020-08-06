Bandırmaspor’un kamp programı belli oldu

TFF 1.Lig’in yeni takımlarından Bandırmaspor’da transfer çalışmaları hızla devam ederken kamp programı da netlik kazandı.

TFF 1.Lig Takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bordo-beyazlıların yeni transferlerinin de katılacağı kamp programı belirlendi. Çalışmalarına Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un gözetiminde 3 Ağustos’ta başlayan Bandırmaspor 8 Ağustos tarihine kadar tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

10-21 Ağustos tarihinde Afyon’da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, 24 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak. 2. kamp döneminin ardından 3 gün izin yapacak olan Bandırmaspor, 7 Eylül’de tekrar Bandırma’da toplanacak. 12-13 Eylül’de son hazırlık maçını oynayacak olan Bandırmaspor sonrasında TFF 1. Lig’in başlamasını bekleyecek.