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Bandırmaspor’da Sportif Direktör Layiç oldu

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Serdar Samatyalı’dan boşalan Sportif Direktörlük görevine Fevzi Layiç’in getirildiği duyuruldu.

BALIKESİR 28.04.2021, 17:53
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Bandırmaspor’da Sportif Direktör Layiç oldu

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Serdar Samatyalı’dan boşalan Sportif Direktörlük görevine Fevzi Layiç’in getirildiği duyuruldu.

TFF 1. Lig takımlarından RH Bandırmaspor’da Serdar Samatyalı’dan boşalan Sportif Direktörlük görevine Fevzi Layiç getirildi. Konu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon ve yeni vizyonumuz kapsamında yeni Sportif Direktörümüz Fevzi Layiç oldu! Fevzi Layiç geçmişte Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Karşıyaka, Altay, Orduspor, gibi takımların formasını terletmiş olup İngilizce, Sırpça ve Hırvatça olmak üzere 3 dil bilmektedir. Layiç, antrenörlük ve Futbol Gelişim Direktörlüğü kariyeri boyunca Pendikspor, Aytemize Alanyaspor, Akhisarspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde görev aldı. Anlaşmanın kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, yeni görevinde Fevzi Layiç’e başarılar dileriz" denildi.
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