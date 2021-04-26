banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

BALIKESİR 26.04.2021, 14:16
2
Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sakaryalı ile de yollar ayrıldı

Bandırmaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin ardından bir ayrılık da Sportif Direktör Serdar Samatyalı ile yaşandı. Takımda Sportif Direktör olarak görev yapan Serdar Samatyalı ile de yolların ayrıldığı açıklandı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?