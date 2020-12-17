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Bandırmaspor’da deniz bitti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da anlaşması tek taraflı feshedilen eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt’a ödenecek 1 milyon TL’lik fesih bedeli sebebiyle ara transfer tahtası kapandı. Kulüp yönetimi acilen 4 milyon TL’lik bir ödemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

BALIKESİR 17.12.2020, 15:08
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Bandırmaspor’da deniz bitti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da anlaşması tek taraflı feshedilen eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt’a ödenecek 1 milyon TL’lik fesih bedeli sebebiyle ara transfer tahtası kapandı. Kulüp yönetimi acilen 4 milyon TL’lik bir ödemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Bordo-beyazlılarda pandemi dönemi sebebiyle gerekli desteklerin bulunamaması, otopark gelirlerinin düşmesi ve TFF ile İddia gelirleri üzerindeki temlikler yüzünden ekonomik açıdan zor günler yaşanıyor. Bandırmaspor As Başkanı Adem Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Der ve Özer Aydın yaptıkları basın toplantısı ile kulübün mali yapısındaki son durumu açıkladılar.

Transfere ’Serdar Bozkurt’ kilidi

RH Bandırmaspor’da Ocak ayında yapılması planlanan devre arası transferleri için transfer tahtasının şu anda kapalı olduğunu ifade eden Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aydın, "Futbolcu maaş ve ödemeleri 15 günlük gecikmede. Hak ettikleri primler ödendi. Bursa maçını evimizde kaybettiğimiz için futbolcularımıza ceza kesildi. Bizim takımımız artık öyle bir takım oldu ki Başkanımız liderliğinde yönetimde 14 kişi, Teknik ekipte Erkan Hocamız liderliğinde 8 kişi, Kaptan Erkan Taşkıran liderliğindeki 28 futbolcumuz gerçekten kenetlendik, çok çalışıyoruz, büyük çaba sarfediyoruz. Ancak TFF’den gelmesi gereken ödemelerin geç gelmesi, eksik gelmesi, iddia gelirlerindeki temliklerin olması, kış ve pandemi sürecinde otopark gelirlerinin yüzde 50 düşmesi bizim kulübümüzü maddi bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Aralık ayı sonuna kadar 4 milyon TL’lik bir paraya ihtiyaç var. Kasamızda sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar paramız var. Devre arası yaklaşıyor. 3 hafta sonra birinci devre bitiyor ve ikinci devre için bir transfer yasağı ile karşı karşıyayız. Maalesef bu transfer yasağını bizim kulübümüze yaşatan kişi önceki Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt. Bir zamanlar kendisi de başarılı olsun diye kulüp yönetimi ve Başkan daha önceki transfer yasağını açarak kendisinin de başarılı olmasını sağlamıştı. Aynı kişi maalesef bizi bu dönem transfer yasağı ile karşı karşıya bıraktı. Ancak biz güçlü bir yönetimiz, büyük bir şehiriz. Biz de kendisine yasal yollardan cevap vererek kulübümüzün haklarını savunuyoruz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bandırmaspor’a destek amacıyla önümüzdeki hafta içinde satışına başlanacak efsane bordo beyaz renklerdeki çubuklu formaların da tanıtımını yaptılar. 70 TL bedelle satışa sunulacak çubuklu formalar konusunda taraftara destek çağrısında bulundular.
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