banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!

Bandırmaspor’a Hollanda’dan sol kanat

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Caner Cavlan’ı renklerine kattı.

BALIKESİR 18.06.2021, 18:08
Bandırmaspor’a Hollanda’dan sol kanat

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Caner Cavlan’ı renklerine kattı.

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor Hollanda’nın De Graafschap takımında forma giyen sol bek oyuncusu Caner Cavlan ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki başarılı oyuncu kendisini 2 yıllığına bordo beyazlı renklere bağlayan imzayı Bandırma’ya gelerek attı.

Futbol kariyerinde Emmen, Austria Wien, Boluspor, Şanlıurfaspor, SC Heerenveen ve son olarak da De Graafschap’ta forma giyen başarılı sol bek, bugüne kadar kadar çıktığı 256 maçta fileleri 26 kez havalandırırken 30 da asist sağladı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493